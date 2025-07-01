Левандовский радикально сменил прическу перед стартом сезона: видео с магическим перевоплощением

Для каждого футболиста новый сезон это новая страница в игровой карьере. Форвард Барселоны Роберт Левандовский решил удивить своих фанов перед началом чемпионата.

36-летний форвард "блаугранас" Роберт Левандовский не отстает от своих юных одноклубников, которые сменили цвет волос. Польский бомбардир тоже стал блондином, поддержав флешмоб Ламина Ямаля и Гави, пишет 24 Канал.

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Как Левандовский изменил свой имидж?

Новым стилем Левандовский похвастался в своем инстаграме. Креативный форвард записал видео с перевоплощением в блондина.

"Новый сезон, новые волосы, те же цели", – подписал публикацию Левандовский.

Левандовский стал блондином: видео

Отметим, что Роберт Левандовский связан контрактом с Барселоной до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне поляк забил 42 гола и отдал 3 ассиста в 52 матчах.

21 августа Роберту исполнится 37 лет. Несмотря на возраст, нападающий продолжает демонстрировать фантастическую результативность.

Ранее мы сообщали, что Левандовский отказался играть за национальную сборную Польши. Капитан "Кадры" выдвинул четкий ультиматум из-за несогласия с тренером. Из-за громкого скандала наставник сборной Михал Пробеж подал в отставку.