Защитник Кабо-Верде Роберту Лопеш едва не пропустил вызов в сборную

Защитник сборной Кабо-Верде Роберту Лопеш мог так и не сыграть на чемпионате мира-2026. Футболист девять месяцев игнорировал сообщения от национальной команды, считая их спамом.

История Роберта Лопеша больше похожа на сюжет спортивного фильма, чем на реальную жизнь. Однако именно благодаря случайности он стал одним из героев дебютного для Кабо-Верде матча на чемпионате мира, сообщает The Sun.

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Какое сообщение могло изменить всё для Лопеша?

33-летний центральный защитник Роберту Лопеш родился в Ирландии и большую часть карьеры провёл в местном футболе. Его отец родом из Кабо-Верде, однако до определенного момента футболист даже не думал о выступлениях за африканскую сборную.

Все изменилось после того, как тогдашний главный тренер национальной сборной Кабо-Верде Руй Агуаш нашел информацию о происхождении игрока и написал ему в LinkedIn. Проблема заключалась в том, что сообщение было на португальском языке, а сам Лопеш решил, что это очередная шутка или спам.

Лишь через девять месяцев тренер отправил ещё одно сообщение — на этот раз на английском. Тогда защитник решил проверить переписку, перевёл первое сообщение и понял, что получил настоящий вызов в сборную.

??? ??? ????: Cape Verde's defender Roberto Lopes almost missed out on international football because he thought Cape Verde's invitation on LinkedIn was a scam.



The 33-year-old defender was working as a mortgage advisor and playing part-time football when he… pic.twitter.com/wFn5y6Xxw7 — The Touchmine | ? (@TouchmineX) June 15, 2026

От LinkedIn до чемпионата мира

Лопеш согласился на предложение и дебютировал за Кабо-Верде в 2019 году. С тех пор он стал одним из лидеров команды, а также помог ей впервые в истории пробиться на чемпионат мира.

На мундиале-2026 сборная Кабо-Верде уже успела удивить футбольный мир. В стартовом матче команда сенсационно отобрала очки у сборной Испании, сыграв вничью 0:0. Лопеш провел на поле весь матч и стал одним из творцов исторического результата.

Сам футболист признается, что вызов в сборную помог ему лучше познакомиться с культурой страны своего отца и почувствовать свои корни. А теперь история с сообщением в LinkedIn стала одним из самых ярких сюжетов чемпионата мира-2026.