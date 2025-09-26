Словенский футболист Роберт Мак поделился своим мнением относительно будущего Сергея Реброва. Бывшему подопечному украинского тренера нравится вариант с Грецией.

Речь идет о греческом Панатинаикосе, который так активно приписывают Сергею Реброву. Роберт Мак в своем комментарии вспомнил успешную работу украинского тренера в венгерском Ференцвароше, где он играл под руководством Реброва, пишет 24 Канал со ссылкой на Gazzetta.

К теме "Дыма без огня не бывает": эксперт прокомментировал слухи об уходе Реброва

Какой клуб подходит Сергею Реброву?

Словенский футболист рассказал, что команды Сергея Станиславовича всегда демонстрируют красивый и атакующий футбол. По мнению Роберта Мака, Ребров сможет себя хорошо зарекомендовать в Панатинаикосе.

Ребров – отличный тренер, который вывел Ференцварош в Лигу чемпионов и достиг с нами больших успехов. Он имеет свой стиль и видение игры, прекрасно разбирается в футболе и формирует сильный тренерский штаб. Команды Реброва демонстрируют красивый, атакующий футбол. Уверен, что болельщики Панатинаикоса его полюбят, ведь он может дать клубу очень много,

– заявил Мак.

Панатинаикос после трех сыгранных матчей идет аж на 12-й позиции в таблице Суперлиги Греции, набрав лишь 2 балла. Также греческий клуб стартовал в основном раунде Лиги Европы-2025/2026, где на выезде разгромили Янг Бойз 4:1.

Что известно об интересе Панатинаикоса к Реброву?

В середине сентября впервые появилась информация о заинтересованности Панатинаикоса к Реброву. Вроде бы украинский тренер является приоритетной целью греческого клуба.

Сергей Станиславович в комментарии "Украинскому футболу" опроверг слухи о Панатинаикосе. Ребров заверил, что не ищет нового варианта работу, а сосредоточен на сборной Украины.

Также в СМИ пролетела информация, что президент УАФ Андрей Шевченко не отпустит Реброва с должности главного тренера сборной Украины. Он сделает все возможное, чтобы главная команда страны вышла на чемпионат мира-2026 под руководством именно Реброва.

Напомним, что у Реброва есть действующий контракт с УАФ до конца июля 2026 года. Сборная Украины неудачно стартовала в отборе на Мундиаль – поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1). Уже 10 октября "сине-желтые" будут гостить в третьем туре на поле Исландии, а 13 октября примут Азербайджан.