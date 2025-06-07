Экс-тренер Шахтера неожиданно отказал гранду Европы: клуб оперативно нашел замену

Роберто Де Дзерби, который недавно возглавил французский Марсель, отклонил предложение возглавить Тоттенхэм. Однако английский клуб уже нашел замену специалисту.

Руководство Тоттенхэма обратилось к Роберто Де Дзерби с предложением возглавить команду после триумфа в Лиге Европы. Однако итальянский наставник решил остаться в Марселе, пишет 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Читайте также В Динамо может вернуться конкурент для Ярмоленко, который отказался играть за Украину

Де Дзерби отказался возглавить победителя Лиги Европы

Контракт Роберто Де Дзерби с французским клубом действует до июня 2027 года и он намерен реализовать свой долгосрочный проект в Лиге 1. В нынешнем сезоне итальянец достиг серьезного успеха – Марсель финишировал вторым в чемпионате Франции и квалифицировался в Лигу чемпионов.

Тем временем в Лондоне уже начали поиск нового рулевого. Тоттенхэм рассматривает несколько кандидатур, и сейчас основным претендентом на пост главного тренера является Томас Франк, который является наставником Брентфорда. Клуб планирует активизировать переговоры со специалистом в ближайшее время.

Справка. В сезоне-2024/2025 Тоттенхэм добыл первый европейский трофей за 41 год, одолев Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 в финале Лиги Европы, состоявшемся 21 мая 2025 года на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао. Этот успех обеспечил команде место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что в АПЛ по итогам сезона "шпроты" заняли 17-ю позицию.