Итальянская федерация футбола завершила поиски наставника для национальной команды после продолжительных дискуссий вокруг кандидатов. Выбор остановили на специалисте, уже имеющем опыт работы со "Скуадрой адзурро" и ранее возглавлявший питерский Зенит, сообщает 24 Канал .

Манчини во второй раз возглавил сборную Италии

Итальянская федерация футбола на своей странице в сети Х подтвердила назначение Роберто Манчини главным тренером сборной. Для 61-летнего специалиста это уже второй приход в команду.

Впервые Манчини работал со сборной Италии в 2018-2023 годах. Именно под его руководством команда стала чемпионом Европы в 2021 году, одержав в финале Англию в серии пенальти. В то же время этот период запомнился и большим разочарованием – итальянцы не смогли пробиться на чемпионат мира-2022, сенсационно уступив Северной Македонии в стыковом матче.

После ухода из сборной Манчини принял предложение Саудовской Аравии. Во главе азиатской команды он работал до октября 2024 года, однако существенных успехов не добился. За это время сборная под его руководством одержала семь побед в 18 матчах.

После отказа от Пирло выбрали другого тренера с российским прошлым

Ранее сообщалось, что Итальянская федерация футбола решила не назначать Андреа Пирло главным тренером сборной из-за его сотрудничества с российским букмекерским брендом.

Впрочем, федерация сделала выбор в пользу другого специалиста, который также имеет связь с Россией. В сезоне-2017/18 Роберто Манчини возглавлял петербургский зенит. Под его руководством клуб завершил чемпионат России только на пятом месте, после чего итальянец покинул команду.



Манчини во время работы в Зените/ Фото питерского клуба

Глава федерации футбола Италии заявил, что времени на выбор нового наставника было немного, поэтому он остановился на лучшем, по его мнению, кандидате. Также стало известно, что техническим директором национальной команды станет Клаудио Раньери, уже подписавший соответствующее соглашение.