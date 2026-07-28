Італійська федерація футболу завершила пошуки наставника для національної команди після тривалих дискусій навколо кандидатів. Вибір зупинили на фахівцеві, який уже має досвід роботи зі "Скуадрою адзурро" та раніше очолював пітерський Зеніт, повідомляє 24 Канал.

Манчіні вдруге очолив збірну Італії

Італійська федерація футболу на своїй сторінці у мережі Х підтвердила призначення Роберто Манчіні головним тренером національної збірної. Для 61-річного спеціаліста це вже другий прихід до команди.

Уперше Манчіні працював зі збірною Італії у 2018–2023 роках. Саме під його керівництвом команда стала чемпіоном Європи у 2021 році, здолавши у фіналі Англію в серії пенальті. Водночас цей період запам'ятався і великим розчаруванням – італійці не змогли пробитися на чемпіонат світу-2022, сенсаційно поступившись Північній Македонії у стиковому матчі.

Після відходу зі збірної Манчіні прийняв пропозицію Саудівської Аравії. На чолі азійської команди він працював до жовтня 2024 року, однак суттєвих успіхів не досяг. За цей час збірна під його керівництвом здобула сім перемог у 18 матчах.

Після відмови від Пірло обрали іншого тренера з російським минулим

Раніше повідомлялося, що Італійська федерація футболу вирішила не призначати Андреа Пірло головним тренером збірної через його співпрацю з російським букмекерським брендом.

Втім, зрештою федерація зробила вибір на користь іншого фахівця, який також має зв'язок із Росією. У сезоні-2017/18 Роберто Манчіні очолював петербурзький Зеніт. Під його керівництвом клуб завершив чемпіонат Росії лише на п'ятому місці, після чого італієць залишив команду.



Манчіні під час роботи у Зеніті/ Фото пітерського клубу

Очільник федерації футболу Італії заявив, що часу на вибір нового наставника було небагато, тому він зупинився на найкращому, на його думку, кандидатові. Також стало відомо, що технічним директором національної команди стане Клаудіо Раньєрі, який уже підписав відповідну угоду.