Россияне убили чемпиона Украины по водному поло Родиона Пустового

Спортсмен из Львовской области служил в ГУР разведчиком-штурмовиком. К сожалению, Пустовой вернулся с фронта на щите.

Российские террористы продолжают совершать геноцид украинцев. Многие наши спортсмены были вынуждены завершить карьеру и вступить в ряды ВСУ для защиты Украины. К сожалению, об очередной потере на фронте сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию водного поло Украины.

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Смерть спортсмена на фронте

Еще один спортсмен погиб во время войны против России. Речь об игроке в водное поло из Львовщины Родионе Пустовом, который умер 12 июня.

Прощание с парнем состоялось 2 июля во Львове. Его похоронили на Лычаковском кладбище. Пустовой был вратарем и играл за Львовский профессиональный колледж спорта.

При этом он неоднократно выигрывал чемпионат Украины по водному поло. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Родион пошел защищать свою родину.

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Парень мобилизовался в ВСУ добровольцем. В последнее время спортсмен был разведчиком-штурмовиком в тактической группе “Реванш” в составе ГУР.

Пустовой выполнял боевые задачи на Южно-Слобожанском, Запорожском и Донецком направлениях. Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара России погиб 16-летний самбист Алексей Петренко.