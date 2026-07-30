Мадридский клуб продолжает работать над подписанием одного из лучших опорных полузащитников мира – Родри. Несмотря на значительный прогресс в переговорах, ситуация вокруг будущего испанца неожиданно осложнилась, сообщает 24 Канал.

Реал согласовал контракт с Родри

По информации журналиста Маттео Моретто, мадридский клуб уже полностью согласовал с Родри условия личного контракта. Это может стать важным козырем "сливочных" в предстоящих переговорах с Манчестер Сити, который пока не согласился отпустить своего лидера.

Сообщается, что сам футболист заинтересован в переезде в столицу Испании. Как пишет Madrid Universal, он уже провел беседу с главным тренером Реала Жозе Моуринью, который рассчитывает сделать обладателя "Золотого мяча" ключевой фигурой в своей команде.

Впрочем, окончательной договоренности между клубами пока нет, а трансфер все еще находится на стадии обсуждения.

В сборной Испании убеждают выбрать другой вариант

По информации источников, близких к футболисту, партнеры Родри по сборной Испании пытаются отговорить его от перехода в Реал. Они якобы предупреждают полузащитника о непростой атмосфере в раздевалке мадридского клуба и советуют хорошо взвесить свое решение.

На чемпионате мира-2026 в составе сборной Испании Реал представлял лишь Марк Кукурелья, который присоединился к мадридцам только этим летом. Именно этот факт, по данным источников, также стал одним из поводов для разговоров внутри национальной команды.

В то же время появилась еще одна неожиданная деталь. Если переговоры с Реалом зайдут в тупик, Родри якобы готов рассмотреть даже вариант с переходом в Барселону. Для этого каталонский клуб должен сделать официальное предложение, а главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик – лично одобрить приглашение испанского полузащитника.

Напомним, на чемпионате мира-2026 Родри был признан лучшим игроком.