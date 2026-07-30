Мадридський клуб продовжує працювати над підписанням одного з найкращих опорних півзахисників світу Родрі. Попри суттєвий прогрес у переговорах, ситуація навколо майбутнього іспанця несподівано ускладнилася, передає 24 Канал.

Реал погодив контракт із Родрі

За інформацією журналіста Маттео Моретто, мадридський клуб уже повністю узгодив із Родрі умови особистого контракту. Це може стати важливим козирем "вершкових" у майбутніх переговорах із Манчестер Сіті, який поки що не погодився відпустити свого лідера.

Повідомляється, що сам футболіст зацікавлений у переїзді до столиці Іспанії. Як пише Madrid Universal, він уже провів розмову з головним тренером Реала Жозе Моурінью, який розраховує зробити володаря "Золотого м'яча" ключовою фігурою у своїй команді.

Втім, остаточної домовленості між клубами наразі немає, а трансфер усе ще перебуває на стадії обговорення.

У збірній Іспанії переконують обрати інший варіант

За інформацією джерел, наближених до футболіста, партнери Родрі по збірній Іспанії намагаються відмовити його від переходу до Реала. Вони нібито попереджають півзахисника про непросту атмосферу в роздягальні мадридського клубу та радять добре зважити своє рішення.

На чемпіонаті світу-2026 у складі збірної Іспанії Реал представляв лише Марк Кукурелья, який приєднався до мадридців лише цього літа. Саме цей факт, за даними джерел, також став одним із приводів для розмов усередині національної команди.

Водночас з'явилася ще одна несподівана деталь. Якщо переговори з Реалом зайдуть у глухий кут, Родрі нібито готовий розглянути навіть варіант із переходом до Барселони. Для цього каталонський клуб має зробити офіційну пропозицію, а головний тренер "синьо-гранатових" Хансі Флік – особисто схвалити запрошення іспанського хавбека.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2026 Родрі визнали найкращим гравцем.