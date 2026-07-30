Скандал вокруг трансфера года: игроки сборной Испании протестуют против перехода Родри в Реал

Переход Родри в Реал приближается, однако вокруг трансфера возникла новая интрига. Партнеры по сборной Испании якобы пытаются убедить полузащитника отказаться от этого шага.

Мадридский клуб продолжает работать над подписанием одного из лучших опорных полузащитников мира – Родри. Несмотря на значительный прогресс в переговорах, ситуация вокруг будущего испанца неожиданно осложнилась, сообщает 24 Канал.

Реал согласовал контракт с Родри

По информации журналиста Маттео Моретто, мадридский клуб уже полностью согласовал с Родри условия личного контракта. Это может стать важным козырем "сливочных" в предстоящих переговорах с Манчестер Сити, который пока не согласился отпустить своего лидера.

Сообщается, что сам футболист заинтересован в переезде в столицу Испании. Как пишет Madrid Universal, он уже провел беседу с главным тренером Реала Жозе Моуринью, который рассчитывает сделать обладателя "Золотого мяча" ключевой фигурой в своей команде.

Впрочем, окончательной договоренности между клубами пока нет, а трансфер все еще находится на стадии обсуждения.

В сборной Испании убеждают выбрать другой вариант

По информации источников, близких к футболисту, партнеры Родри по сборной Испании пытаются отговорить его от перехода в Реал. Они якобы предупреждают полузащитника о непростой атмосфере в раздевалке мадридского клуба и советуют хорошо взвесить свое решение.

?????????: Rodri wants to join Real Madrid, but some of his current and former Spain teammates have warned him to be careful about the dressing-room dynamics within Real Madrid.



As of now, the midfielder would like to sign for Real Madrid, although several steps… pic.twitter.com/Y0ObxiMaGc – The Touchline | ? (@TouchlineX) July 29, 2026

На чемпионате мира-2026 в составе сборной Испании Реал представлял лишь Марк Кукурелья, который присоединился к мадридцам только этим летом. Именно этот факт, по данным источников, также стал одним из поводов для разговоров внутри национальной команды.

В то же время появилась еще одна неожиданная деталь. Если переговоры с Реалом зайдут в тупик, Родри якобы готов рассмотреть даже вариант с переходом в Барселону. Для этого каталонский клуб должен сделать официальное предложение, а главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик – лично одобрить приглашение испанского полузащитника.

Напомним, на чемпионате мира-2026 Родри был признан лучшим игроком.