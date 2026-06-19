Назвали самого красивого игрока ЧМ-2026

Искусственный интеллект проанализировал пропорции лиц 150 самых популярных футболистов чемпионата мира 2026 года. Самым привлекательным признали аргентинца Родриго Де Пауля.

Чемпионат мира по футболу — это не только ожесточённая борьба за главный трофей планеты, но и огромное внимание к имиджу самих спортсменов. Пока болельщики подсчитывают забитые голы и результативные передачи, RMC Sport с помощью ИИ выяснил, у кого из игроков самые гармоничные и симметричные черты лица.

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Кто вошел в тройку самых красивых игроков ЧМ-2026?

Для анализа компьютерные алгоритмы использовали принцип "золотого сечения", который издавна считается эталоном идеального баланса. Нейросеть подробно изучила фотографии 150 самых популярных футболистов ЧМ-2026, оценивая гармонию их лиц в процентном соотношении.

Самую высокую оценку получил полузащитник национальной сборной Аргентины Родриго Де Пауль, чей показатель составил 74,18%, что и позволило ему официально возглавить рейтинг самых красивых. Буквально на пятки лидеру наступает звездный нападающий сборной Германии Кай Гаверц — его лицо соответствует математическим канонам красоты на 74,10%. Тройку лидеров замкнул талантливый вингер сборной Англии Нони Мадуэке с результатом 73,29%.

Сразу за тройкой лидеров в рейтинге расположились другие футбольные знаменитости, чьи показатели разделили сотые доли процента:

лидер сборной Египта Мохамед Салах (73,27%);

юный бразильский нападающий Эндрик (73,25%);

капитан сборной Южной Кореи Сон Хин Мин (73,24%).

Почему Криштиану Роналду оказался в конце пятой десятки?

Настоящей неожиданностью для многих поклонников футбола стали результаты капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Признанный секс-символ мирового спорта и человек, уделяющий огромное внимание своей внешности, занял в списке искусственного интеллекта лишь 45-е место.

Роналду — один из тех футболистов, которые наиболее придирчиво и внимательно относятся к собственному имиджу. Однако его 45-я позиция наглядно демонстрирует, насколько специфично правило "золотого сечения",

– отметили авторы исследования.

Представители компании, проводившей анализ, пояснили, что эта система измеряет исключительно сухие математические пропорции и симметрию лица. Она абсолютно не учитывает личный стиль, харизму, обаяние или общую популярность человека в мире.