Федерер возвращается: швейцарец рассказал, станет ли тренером Алькараса

Испанский теннисист Карлос Алькарас в конце прошлого сезона прекратил сотрудничество с тренером Хуаном Карлосом Ферреро. Первой ракетке мира нашли нового коуча – им мог бы стать Роджер Федерер.

После завершения профи-карьеры легендарный швейцарец до сих пор не попробовал свои силы в тренерской роли. Пока он только приезжает на турниры в роли приглашенной звезды, пишет 24 Канал со ссылкой на TennisHead.

Что сказал Федерер о возможности тренировать Алькараса?

Роджер приехал в Австралию, чтобы принять участие в нескольких выставочных матчах перед стартом первого мейджора сезона Australian Open.

В эфире TNT Sports Федерера спросили, что он думает о ситуации с отказом первого номера мирового рейтинга от услуг Хуана Карлоса Ферреро.

Швейцарец выразил уверенность, что Карлос Алькарас может обойтись даже и без тренера. Но профессиональный человек в его боксе на трибунах мог бы помочь достичь большего. В частности в Австралии испанец надеется наконец оформить карьерный Грэнд-слэм – в возрасте всего 22 лет.

На вопрос, рассматривает ли Роджер себя в роли тренера Алькараса, 20-кратный триумфатор "мэйджоров" дал однозначный ответ.

Я мог бы дать ему несколько советов за кулисами. Но нет, точно нет. Я слишком занят воспитанием детей, семьей, имею наконец свободное время. Хотя никогда не говори "никогда",

– заинтриговал Федерер.

Какие достижения Роджера Федерера в теннисе?