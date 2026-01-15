После завершения профи-карьеры легендарный швейцарец до сих пор не попробовал свои силы в тренерской роли. Пока он только приезжает на турниры в роли приглашенной звезды, пишет 24 Канал со ссылкой на TennisHead.
Смотрите также Теннисист Роджер Федерер стал миллиардером: какое состояние имеет Усик и другие украинские спортсмены
Что сказал Федерер о возможности тренировать Алькараса?
Роджер приехал в Австралию, чтобы принять участие в нескольких выставочных матчах перед стартом первого мейджора сезона Australian Open.
В эфире TNT Sports Федерера спросили, что он думает о ситуации с отказом первого номера мирового рейтинга от услуг Хуана Карлоса Ферреро.
Швейцарец выразил уверенность, что Карлос Алькарас может обойтись даже и без тренера. Но профессиональный человек в его боксе на трибунах мог бы помочь достичь большего. В частности в Австралии испанец надеется наконец оформить карьерный Грэнд-слэм – в возрасте всего 22 лет.
На вопрос, рассматривает ли Роджер себя в роли тренера Алькараса, 20-кратный триумфатор "мэйджоров" дал однозначный ответ.
Я мог бы дать ему несколько советов за кулисами. Но нет, точно нет. Я слишком занят воспитанием детей, семьей, имею наконец свободное время. Хотя никогда не говори "никогда",
– заинтриговал Федерер.
Какие достижения Роджера Федерера в теннисе?
Швейцарец выигрывал турниры серии Грэнд-слэм 20 раз, включая рекордные 8 титулов на Уимблдоне.
Рекордсмен по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира – 237.
Имеет 103 титула на турнирах ATP, среди которых 28 выигранных Мастерсов.
В 2025 году избран в Международный зал теннисной славы, официальная церемония состоится в 2026 году.