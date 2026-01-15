Після завершення профі-кар'єри легендарний швейцарець досі не спробував свої сили у тренерській ролі. Поки він лише приїздить на турніри в ролі запрошеної зірки, пише 24 Канал з посиланням на TennisHead.

Що сказав Федерер про можливість тренувати Алькараса?

Роджер приїхав до Австралії, щоб взяти участь у кількох виставкових матчах перед стартом першого мейджора сезону Australian Open.

В етері TNT Sports Федерера запитали, що він думає про ситуацію з відмовою першого номера світового рейтингу від послуг Хуана Карлоса Ферреро.

Швейцарець висловив впевненість, що Карлос Алькарас може обійтися навіть і без тренера. Але професійна людина в його боксі на трибунах могла б допомогти досягти більшого. Зокрема в Австралії іспанець сподівається нарешті оформити кар'єрний Гренд-слем – у віці усього 22 років.

На питання, чи розглядає Роджер себе у ролі тренера Алькараса, 20-разовий тріумфатор "мейджорів" дав однозначну відповідь.

Я міг би дати йому кілька порад за лаштунками. Але ні, точно ні. Я надто зайнятий вихованням дітей, родиною, маю нарешті вільний час. Хоча ніколи не кажи "ніколи",

– заінтригував Федерер.

Які досягнення Роджера Федерера у тенісі?