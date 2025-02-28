Легенда МанЮнайтед назвал тройку лучших игроков в истории футбола

Каждое десятилетие появляются футболисты, которые демонстрируют замечательную игру. Тем не менее, есть игроки, которые навсегда становятся кумирами миллионов фанатов по всему миру.

Рой Кин высказался по поводу легендарных футболистов разных эпох. Легенда Манчестер Юнайтед признался, кого считает лучшими игроками в истории этого вида спорта, сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Есть ли в списке Пеле или Месси?

Рой Кин в свое время играл в "золотые годы" Английской Премьер-лиги, где собралось немало именитых футболистов. В частности, легенда Манчестер Юнайтед был партнером молодого Криштиану Роналду.

Кин также смог видеть игру Лионеля Месси в Барселоне, который как и Роналду, только начинал свой путь в футболе. Ирландец застал выступления игроков, которые уже проявили себя в футболе и завоевали немало клубных и индивидуальных трофеев.

Легенда Манчестер Юнайтед составил свой список трех лучших игроков в истории футбола. Эта компания могла стать ночным ужасом для защитников и без шансов сокрушить любого соперника.

Лучшие футболисты в истории? Криштиану Роналду, Диего Марадона и Зинедин Зидан. Это невероятные футболисты,

– сказал Кин.

Напомним, что Рой Кин выступал в составе Манчестер Юнайтед с 1993 по 2005 годы. Вместе с "красными дьяволами" ирландец выиграл 18 трофеев. В частности, 7 титулов чемпиона Англии и трофей Лиги чемпионов.