Ястремская не смогла выбить из Ролан Гаррос вторую подряд россиянку и покинула турнир

В пятницу, 30 мая, начались матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Одной из первых на этой стадии сыграла Даяна Ястремская, которая противостояла "нейтральной" Людмиле Самсоновой.

Даяна Ястремская – Людмила Самсонова 0:2 (2:6, 3:6)

Для одесситки это был второй подряд матч против соперницы без флага. В предыдущем круге она с ярким камбэком одолела Диану Шнайдер.

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Теннисистки впервые противостояли друг другу. Поединок длился почти полтора часа и, к сожалению, в нем Даяне не удалось одержать победу, сообщает 24 Канал.

Украинка уверенно забрала стартовый гейм, однако не смогла развить успех. Она записала себе в пассив два брейка на своей подаче, тогда как россиянка защитила все свои в первом сете, в итоге – 2:6.

Вторая партия продолжалась по абсолютно идентичному сценарию до счета 2:4. В седьмом гейме Ястремская, в отличие от первого сета, смогла защитить подачу и имела отличный шанс восстановить паритет.

В следующем гейме она добыла аж восемь брейк-пойнтов, но, к сожалению, не реализовала ни один из них. После этого Даяна проиграла свою подачу и покинула турнир – 3:6.

Справка. По ходу поединка уроженка Одессы сделала один эйс при четырех двойных ошибках, не реализовала ни одного из десяти брейк-пойнтов и выиграла 5 из 9 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 73:55 в пользу "нейтральной" спортсменки.

Напомним, что в 1/16 финала Украину представят еще две теннисистки – Юлия Стародубцева и Элина Свитолина. Свои матчи они проведут также 30 мая против Жасмин Паолини и Бернарды Перы соответственно.