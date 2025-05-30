В Париже продолжается второй турнир Grand Slam в 2025 году Ролан Гаррос. Среди участниц женского соревнования были пять украинок, в том числе и Элина Свитолина, сообщает 24 Канал.

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Успех Элины

Одесситка прошла уже двух оппоненток и вышла в 1/16 финала. Соперницей Элины стала американка Бернарда Пера, которая занимает 83 место в рейтинге WTA.

Свитолина была явной фавориткой в этой паре. Однако Пера дала серьезный бой украинке и в обоих сетах доводила дело до тайбрейков. В первом девушки выдали три брейка подряд, а ближе к концу сета восстановили паритет.

В конце концов Элина взяла верх на тай-брейке со счетом 7:5. Во втором сете соперницы наоборот стали отдавать "свои" геймы ближе к концу сета. Впрочем, итог оказался тот же, счет на тай-брейке был аналогичный.

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Таким образом Свитолина в третий раз подряд выходит в 1/8 финала Ролан Гаррос. Ее соперницей станет четвертая ракетка мира Ясмине Паолини. Итальянка в прошлом раунде выбила из соревнований Юлию Стародубцеву.