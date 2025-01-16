В пятницу, 17 января, в чемпионате Италии 2024-2025 начнется 21 тур Серии А. В стартовой игре уик-энда столичная Рома будет принимать Дженоа, сообщает 24 Канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Рома в кризисе

Римляне продолжают страдать в этом сезоне. Несмотря на смену уже двух наставников "волки" не могут выбраться из середины таблицы. Под руководством Клаудио Раньери Рома выиграла лишь около 50% своих матчей.

Сейчас столичная команда занимает аж 10 место, имея аж восьмиочковое отставание от еврокубковой зоны. Важной частью Ромы остается Артем Довбик, чья результативность остается неплохой несмотря на провалы команды.

В 25 матчах за клуб украинец забил 10 голов и отдал два ассиста. Сейчас Артем в неплохой форме, в последних пяти встречах он записал на свой счет шесть результативных действий.

Следующим его соперником станет Дженоа, где выступает Руслан Малиновский. Правда, сейчас хавбек продолжает залечивать перелом, который произошел в сентябре, поэтому сыграть против римлян не сможет.

"Грифоны" уже также сменили наставника. Под руководством Патрика Виейра результаты немного улучшились, Дженоа поднялась из зоны вылета на 11-е место. Гандикап теперь составляет пять очков.

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В отчетной же игре генуэзцы будут андердогами в противостоянии. Коэффициент на успех Дженоа составляет 6,20, тогда как Ромы – 1,58. Ничья же оценивается в 4,10.

При этом эксперты не верят в большое количество голов на "Стадио Олимпико". На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,95, тогда как на ТМ2,5 – 1,91.

В последнее время Дженоа является относительно удобным соперником для Ромы. В последних девяти очных битвах "волки" триумфовали шесть раз. Зато единственная победа "грифонов" была очень уверенной – 4:1 в прошлом сезоне.