Рома в зоне Лиги чемпионов: гол Довбыка принес "волкам" важную победу в Серии А

В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. В нем столичная Рома принимала Фиорентину.

Рома – Фиорентина 1:0

Голы: Довбик, 45+5

Клаудио Раньери исправил кризисную ситуацию римского клуба, которая сложилась в начале сезона. "Волки" не проигрывают в чемпионате Италии более десяти матчей, сообщает 24 канал.

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Рома удержала победу

Обе команды активно начали матч, создав по несколько опасных моментов. Впоследствии Рома отдала мяч Фиорентине и пыталась ловить соперника на контратаках.

"Фиалки" имели хорошие шансы открыть счет в матче, но игроки упустили свои моменты.

В компенсированное арбитром время римляне размочили счет усилиями Артема Довбика. Украинский форвард получил скидку от партнера и вплотную к воротам пробил головой – 1:0.

Второй тайм матча Рома – Фиорентина прошел на встречных курсах. Обе команды активно атаковали и могли менять счет на табло.

Менее, чем за 10 минут до конца матча Фиорентина могла вырвать ничью. Мойзе Кин вышел один на один с Миле Свиларом, но упустил момент, пробив прямо в голкипера.

В итоге Рома победила Фиорентину со счетом 1:0. Теперь римляне занимают 4 место в турнирной таблице Серии А, имея 63 пункта после 35 сыгранных туров, что позволяет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.