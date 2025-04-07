Тренер Ромы высказался о Довбике после поединка с Ювентусом

В воскресенье, 6 апреля, состоялись матчи 31 тура итальянской Серии А. В одном из них Рома дома принимала Ювентус.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Артем Довбик провел на поле 85 минут, но результативными действиями не отметился.

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Что сказал Раньери об украинце

После финального свистка главный тренер "волков" Клаудио Раньери прокомментировал события на поле, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW. Среди прочего он высказался о конкуренции между украинским нападающим и Эльдором Шомуродовым, который забил гол после выхода на замену:

Я хотел бы играть с двумя нападающими, но если придется проводить замену, у меня никого нет. Если один травмируется, кого я выставлю? Я думаю об этом каждый раз, знаю, что снимаю нагрузку с Довбика, а Шомуродов заслуживает того, чтобы играть постоянно. Однако, когда Шомуродов выходит на поле, то всегда хорошо играет. Все те ребята, которые выходят на поле, всегда делают все с большим желанием помочь команде.

Также итальянец рассказал о своих отношениях с Довбиком и поделился ожиданиями от игры украинца.

"С Довбиком у меня прекрасные отношения. Он знает, что должен удерживать мяч в определенных ситуациях, чтобы помочь команде двигаться вперед. Это греко-римская борьба между последним защитником и нападающим, даже судьям трудно понять, кто первый совершил фол, кто первым положил руки. Это очень сложно для судей, но Артем должен знать, как бороться", – сказал Раньери.

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 40 игр за Рому во всех турнирах. В них он забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.

Отметим, что сейчас "волки" располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. Они отстают на три зачетных балла от зоны Лиги чемпионов, имея 15-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии.

Следующий поединок команда Клаудио Раньери проведет 13 апреля против Лацио. Римское дерби начнется в 21:45 по киевскому времени.