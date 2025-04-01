"Является олицетворением великой классики": в Италии сравнили Довбика со звездой Ювентуса

В воскресенье, 6 апреля, состоится центральный матч 31 тура итальянской Серии А. В нем Рома дома будет принимать Ювентус.

Сейчас оба клуба ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Накануне очного противостояния итальянские журналисты решили сравнить центральных форвардов этих клубов – Артема Довбика и Душана Влаховича.

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Сравнение в пользу украинца

Они отдали должное игроку сборной Украины, отметив, что его часто недооценивают и забывают, что это лишь первый сезон для него в Серии А, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voce Giallo Rossa.

Артем Довбик и Душан Влахович – это два нападающих, которые являются олицетворением этой великой классики итальянского футбола, несмотря на то, что мнения болельщиков о них сильно расходятся. В своем первом сезоне после прибытия в Италию украинец провел 26 матчей в чемпионате, где забил 11 голов. Многие фанаты считают, что Артем не оправдал вложенные в него 30 миллионов евро, однако в этом сезоне на его счету 16 забитых мячей во всех турнирах,

– пишут журналисты.

Они привели статистику обоих нападающих, которая говорит в пользу украинца. И это при том, что Ювентус приобрел серба за более, чем 80 миллионов евро:

"Если углубляться в статистику, то мы увидим, что украинский форвард нанес 58 ударов в Серии А, 24 из них были в створ ворот. В его пассиве – девять упущенных голевых моментов, но это не выглядит чем-то страшным.

На второй половине поля роль лидера возьмет на себя Влахович, который имеет преимущество, поскольку проводит третий сезон в футболке Ювентуса. Он сыграл 23 матча в чемпионате, но пока не достиг двузначной отметки голов (9). Сербский футболист нанес 64 удара в сторону ворот (26 точных) и упустил 14 голевых моментов, что является откровенно плохим показателем".

К слову. В последних двух поединках за "волков" Артем Довбик забивал решающие голы, которые приносили команде Клаудио Раньери минимальные победы со счетом 1:0. Особенно красивым оказалось взятие ворот Лечче, после чего украинца признали лучшим игроком матча.

Отметим, что игра Рома – Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени.