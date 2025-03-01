В эти выходные в чемпионате Италии 2024-2025 проходят матчи 27 тура Серии А. На воскресенье вынесена игра с участием Ромы, которая будет принимать Комо, сообщает 24 Канал. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Удачная серия Ромы

Римляне демонстрируют не слишком уверенную игру в этом сезоне. На старте кампании "волки" опустились в нижнюю часть турнирной таблицы, но с приходом Клаудио Раньери ситуация улучшается.

Рома выиграла пять из шести последних встреч в Серии А, а также сыграла вничью с Наполи. В последний раз столичная команда проигрывала аж в середине декабря и, что интересно, от Комо.

Теперь же римляне будут принимать команду Фабрегаса на своем поле. В прошлом туре Комо сенсационно победило Наполи, после чего закрепилось на 13 месте. Рома же пока девятая, расстояние от еврокубковой зоны составляет пять баллов.

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В отчетном матче Рома будет фаворитом встречи. Коэффициент на триумф хозяев составляет 1,94, тогда как Комо – 4,10. Ничья же оценивается в 3,55. При этом во встрече ожидается немного голов.

На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,01, тогда как на ТМ2,5 – 1,85. Главной ударной силой Ромы в этом сезоне является Артем Довбик, который перебрался летом из Жироны за 30 миллионов евро. В этом сезоне форвард оформил уже 13 голов и два ассиста в 33-х матчах.

Но в последнее время Артем переживает проблемы со здоровьем и не всегда попадает в основу "волков". Тем не менее, именно Довбика считают главным фаворитом на забитый мяч. Коэффициент – 2,20.