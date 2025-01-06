"Эффективный": в Италии оценили игру Довбика в римском дерби

В воскресенье, 5 января, состоялись матчи 19 тура итальянской Серии А. В одном из них встречались Рома и Лацио.

В римском дерби на "Олимпико" победу одержали "волки" со счетом 2:0. Оба мяча они забили уже в стартовые 20 минут.

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Хорошая пресса для украинца

В основном составе Ромы вышел украинский нападающий Артем Довбик. За 74 минуты, проведенные на поле, он не отметился результативными действиями, но был причастен к обоим взятиям ворот на начальных стадиях голевых атак.

После поединка издание il Romanista оценило игру 27-летнего футболиста "волков", информирует 24 Канал. Журналисты поставили Артему 7 из 10 возможных баллов, отметив пользу его действий для успеха команды:

Он работает в центре поля, а не у ворот. Вы мало видите его действия, но это мало – стоит много. Эффективен.

К слову. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 24 матча за Рому во всех турнирах. В них украинец забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 12 января на выезде против Болоньи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.