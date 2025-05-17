В это воскресенье, 18 мая, в чемпионате Италии 2024-2025 пройдут матчи 37 тура Серии А. Центральная встреча уикенда состоится в Риме, где местная Рома будет принимать Милан, сообщает 24 Канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Только победа

Милан находится на грани провала в этом сезоне. Посреди недели подопечные Консейсау проиграли в финале Кубка и теперь рискуют не попасть в еврокубки на следующую кампанию.

За два тура до финиша "россонери" идут восьмыми и отстают от еврозоны на три балла. Именно Рома пока занимает шестую строчку, которая даст разве что пропуск в Лигу конференций.

Однако подопечные Раньери нацелены на проход именно в Лигу чемпионов. От Ювентуса и Лацио отставание всего в один балл, поэтому Довбик и компания должны играть только на победу.

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Прогноз Favbet

В отчетной игре именно Рома будет небольшим фаворитом. Коэффициент на победу "волков" составляет 2,26, тогда как Милана – 3,05. Ничья оценивается в 3,65 согласно котировкам Favbet.

При этом эксперты ожидают на большую результативность во встрече. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,67, тогда как на ТМ2,5 – 2,22. Вероятность того, что забьют обе команды, равна 1 _COPY2 58.

В этом сезоне Рома и Милан отыграли уже две очные битвы на поле "россонери". В чемпионате была зафиксирована ничья (1:1), тогда как в четвертьфинале Кубка Италии Милан одержал победу со счетом 3:1.