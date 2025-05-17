Цієї неділі, 18 травня, в чемпіонаті Італії 2024-2025 пройдуть матчі 37 туру Серії А. Центральна зустріч вікенду відбудеться в Римі, де місцева Рома прийматиме Мілан, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

До теми Провал Довбика: Рома вперше у 2025 році програла в чемпіонаті Італії та знизила свої шанси на ЛЧ

Тільки перемога

Мілан знаходиться на межі провалу в цьому сезоні. Посеред тижня підопічні Консейсау програли у фіналі Кубка і тепер ризикують не потрапити в єврокубки на наступну кампанію.

За два тури до фінішу "россонері" йдуть восьмими та відстають від єврозони на три бали. Саме Рома наразі посідає шосту сходинку, яка дасть хіба що перепустку в Лігу конференцій.

Проте підопічні Раньєрі націлені на прохід саме у Лігу чемпіонів. Від Ювентуса та Лаціо відставання всього в один бал, тому Довбик та компанія мають грати лише на перемогу.

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Прогноз Favbet

У звітній грі саме Рома буде невеликим фаворитом. Коефіцієнт на перемогу "вовків" становить 2,26, тоді як Мілана – 3,05. Нічия оцінюється у 3,65 згідно з котируваннями Favbet.

При цьому експерти очікують на велику результативність у зустрічі. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,67, тоді як на ТМ2,5 – 2,22. Ймовірність того, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,58.

Цього сезону Рома та Мілан відіграли вже дві очні битви на полі "россонері". У чемпіонаті була зафіксована нічия (1:1), тоді як у чвертьфіналі Кубка Італії Мілан здобув перемогу з рахунком 3:1.