Не впечатлил руководство результативностью: Рома продаст Довбика летом

Артем Довбик летом прошлого года перебрался из Жироны в Рому. Однако украинский нападающий может покинуть "волков" по завершению текущего сезона.

В клубе рассматривают возможный трансфер 27-летнего форварда. Однако римляне продадут Артема Довбика только при одном условии, сообщает 24 канал со ссылкой на Yahoo Sports.

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Условие для продажи Довбика

Рома может выставить на трансфер Артема Довбыка, ведь руководство "волков" не устраивает результативность украинского нападающего. Он также не в списке неприкосновенных игроков в клубе.

Поэтому римляне продадут Довбыка, если получат достойное предложение, которое устроит клуб. "Волки" хотят покрыть расходы на трансфер украинского нападающего.

К слову. Рома заплатила Жироне за переход Артема Довбыка 30, 5 миллионов евро. Контракт нападающего с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Кроме Довбика, Рому может покинуть другой игрок. Римляне планируют выставить за дверь именитого и опытного немецкого защитника Матса Хуммельса. В клубе недовольны стилем жизни чемпиона мира.

Напомним, что Артем Довбык в текущем сезоне сыграл в 37 матчах за Рому в официальных турнирах. На счету украинского голеадора 14 забитых мячей и 4 результативные передачи.