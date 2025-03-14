Хозяева одержали победу со счетом 3:1. В стартовом составе "волков" вышел форвард Артем Довбик, который не отметился результативными действиями и был заменен на 53-й минуте.

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Плохая пресса для украинца

После завершения поединка журналисты итальянского издания Tuttomercatoweb оценили игру украинского нападающего. Они отметили его работоспособность, однако раскритиковали за неэффективность, информирует 24 Канал.

"Он всегда отдает все силы на футбольном поле, даже когда команда играет вдесятером. В матче Лиги Европы игру украинца хочется забыть – он не может зацепиться за мяч впереди, чтобы его партнеры получили немного времени на отдых.

Довбик испытывает огромные трудности во время воздушных дуэлей. Тяжелый вечер для украинца – нет огня, нет энергии, нет ударов", – говорится в отчете.

Справка. По сумме двух поединков Рома уступила Атлетику со счетом 3:4 и покинула турнир. Испанский клуб в четвертьфинале Лиги Европы сыграет против шотландского Рейнджерс.

Отметим, что в нынешнем сезоне Артем Довбик провел за Рому 37 матчей, в которых записал себе в актив 14 голов и 4 ассиста. Следующую игру "волки" проведут 16 марта в 17:00 по киевскому времени против Кальяри.