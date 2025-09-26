Довбик получил вердикт относительно будущего в Роме: выставят ли украинца на трансфер
- Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини разочарован прогрессом Артема Довбыка и возможен его трансфер в зимнее окно.
- Довбык провел 49 матчей за Рому, забив 17 голов, но в текущем сезоне не отличался результативными действиями.
Период карьеры в Италии развивается для Артема Довбыка в не слишком позитивном ключе. Особенно, если учитывать предыдущую феерию украинского форварда в Испании.
На фоне этого появилась информация, что в итальянском клубе уже определились с будущим Артема Довбыка. Сообщается, что главный наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини разочарован игровой формой и остановкой прогресса украинского форварда по сравнению с прошлым сезоном, передает 24 Канал со ссылкой на Calciomercato.
К теме "Тогда мы вернем его в состав": игрок сборной Украины получил четкий месседж от тренера
Какой вердикт вынесли Довбику в Роме?
Поэтому "римляне" продолжают заниматься поиском форварда. Не исключено, что Рома избавится от Довбыка уже в зимнее трансферное окно. Вроде бы наставник "волков" уже сообщил свое решение относительно украинца клубному руководству.
К слову. Стоимость Довбыка на портале Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
В то же время издание Voce Giallorossa цитировало слова главного тренера Ромы после матча против французской Ниццы. Во время послематчевого интервью Гасперини затронул тему о Довбыке.
"Довбик? Он прогрессирует в физическом плане. Впрочем, дело не только в нем – нам нужно усилить и улучшить работу всей команды. Мы не должны показывать пальцем на центрфорварда – Довбик это или Фергюсон. Нам нужно улучшить всю конструкцию наших атак: это и последняя передача, и завершение", – сказал наставник "волков".
Что известно о Довбике в Роме?
- Украинский форвард перебрался из Жироны в Рому летом прошлого года. С тех пор провел за "римлян" 49 матчей, в которых отметился 17 голами и 4 ассистами.
- Контракт Артема с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
- В текущем сезоне-2025/2026 принял участие в 4-х матчах Ромы. Результативными действиями не отличался.
- В середине сентября 2025-го появилась информация, что уже зимой Довбик может вернуться в Испанию. Им интересуется Бетис.