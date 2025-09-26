Период карьеры в Италии развивается для Артема Довбыка в не слишком позитивном ключе. Особенно, если учитывать предыдущую феерию украинского форварда в Испании.

На фоне этого появилась информация, что в итальянском клубе уже определились с будущим Артема Довбыка. Сообщается, что главный наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини разочарован игровой формой и остановкой прогресса украинского форварда по сравнению с прошлым сезоном, передает 24 Канал со ссылкой на Calciomercato.

Какой вердикт вынесли Довбику в Роме?

Поэтому "римляне" продолжают заниматься поиском форварда. Не исключено, что Рома избавится от Довбыка уже в зимнее трансферное окно. Вроде бы наставник "волков" уже сообщил свое решение относительно украинца клубному руководству.

К слову. Стоимость Довбыка на портале Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

В то же время издание Voce Giallorossa цитировало слова главного тренера Ромы после матча против французской Ниццы. Во время послематчевого интервью Гасперини затронул тему о Довбыке.

"Довбик? Он прогрессирует в физическом плане. Впрочем, дело не только в нем – нам нужно усилить и улучшить работу всей команды. Мы не должны показывать пальцем на центрфорварда – Довбик это или Фергюсон. Нам нужно улучшить всю конструкцию наших атак: это и последняя передача, и завершение", – сказал наставник "волков".

Что известно о Довбике в Роме?