Період кар'єри в Італії розвивається для Артема Довбика у не надто позитивному ключі. Особливо, якщо враховувати попередню феєрію українського форварда в Іспанії.

На тлі цього з'явилась інформація, що в італійському клубі вже визначились із майбутнім Артема Довбика. Повідомляється, що головний наставник Роми Джан П'єро Гасперіні розчарований ігровою формою та зупинкою прогресу українського форварда у порівнянні з минулим сезоном, передає 24 Канал із посиланням на Calciomercato.

Який вердикт винесли Довбику у Ромі?

Тому "римляни" продовжують займатись пошуком форварда. Не виключено, що Рома позбудеться Довбика вже у зимове трансферне вікно. Начебто наставник "вовків" вже повідомив своє рішення щодо українця клубному керівництву.

До слова. Вартість Довбика на порталі Transfermarkt складає 30 мільйонів євро.

Водночас видання Voce Giallorossa цитувало слова головного тренера Роми після матчу проти французької Ніцци. Під час післяматчевого інтерв'ю Гасперіні зачепив тему про Довбика.

"Довбик? Він прогресує у фізичному плані. Утім, річ не тільки в ньому – нам потрібно посилити та покращити роботу всієї команди. Ми не повинні показувати пальцем на центрфорварда – Довбик це чи Фергюсон. Нам потрібно покращити всю конструкцію наших атак: це і остання передача, і завершення", – сказав наставник "вовків".

