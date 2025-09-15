У складі "вовків" усю гру на лаві запасних провів Артем Довбик, попри необхідність господарів відігруватися. Після фінального свистка Джан П'єро Гасперіні пояснив, чому не випустив на поле українського форварда, повідомляє 24 Канал із посиланням на Goal.

Що сказав Гасперіні про Довбика?

Головний тренер Роми заявив, що незадоволений роботою нападника на тренуваннях. Він залишив чіткий меседж гравцю, назвавши умову, за якої той знову гратиме за римську команду.

Довбик? Я не збирався випускати його сьогодні. Я хочу бачити його активним на тренуваннях, динамічним і впевненим. Коли це станеться, ми повернемо його до складу,

– сказав Гасперіні.

Зазначимо. що в нинішньому сезоні Рома вперше втратила очки в чемпіонаті Італії. До цього римляни з однаковим рахунком 1:0 здолали Болонью та Пізу.

До слова. Наступний матч "вовки" проведуть 21 вересня, де в римському дербі протистоятимуть Лаціо. Стартовий свисток пролунає о 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, що наразі в Італії запалює інший український форвард Богдан Попов. Напередодні він забив черговий гол за Емполі та став найкращим бомбардиром сезону в Серії B.

Що відомо про непростий період Довбика в Ромі?