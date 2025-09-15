В цьому поєдинку за гостей дебютував нападник збірної України Владислав Ванат. Він уже на початку зустрічі відзначився першим голом за новий клуб, інформує 24 Канал.

Яке досягнення підкорилося Ванату?

Це сталося на 12-й хвилині матчу. Форвард після передачі Івана Мартіна впевнено розібрався в моменті, відправивши м'яч у сітку воріт господарів ударом у дальній кут.

Цей гол став одним з найшвидших за всю історію виступів українських легіонерів у чемпіонатах топових європейських ліг. Він увірвався у топ-3 за цим показником.

Рекордсменом скорострільності залишається Олександр Яковенко, який забивав за Малагу. На другому ж місці розташовується Артем Довбик, який також відзначався за Жирону.

Найшвидші дебютні голи українців за клуби з топ-5 ліг Європи

Олександр Яковенко (Малага) – 4 хвилини; Артем Довбик (Жирона) – 8; Владислав Ванат (Жирона) – 12; Євген Коноплянка (Севілья) – 13; Денис Олійник (Дармштадт) – 21; Андрій Ярмоленко (Боруссія Дортмунд) – 22; Артем Кравець (Штутгарт) – 23; Артем Кравець (Гранада) – 31; Сергій Скаченко (Мец) – 33; Андрій Шевченко (Челсі) – 43.

До слова. Врешті-решт Жирона зіграла внічию з рахунком 1:1. Вона набрала перше очко в чемпіонаті й наразі посідає останню сходинку в турнірній таблиці після чотирьох турів.

Нагадаємо, що напередодні черговим голом відзначився Богдан Попов за Емполі в Серії B. Після взяття воріт Спеції він одноосібно очолює гонку бомбардирів у другому за силою дивізіоні Італії.

