Рома не против продать Артема Довбыка в ближайшее трансферное окно. Более того, римляне нашли замену украинскому форварду, сообщает 24 канал со ссылкой на Il Romanista.

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Кого нашли римляне

Артем Довбик заинтересовал гранд итальянского футбола. Украинский форвард летом может оказаться в миланском Интере. Если "нерадзурри" сделают хорошее предложение "волки" отпустят нападающего.

Рома готова избавиться от Артема Довбика еще при одном условии. Римляне продадут украинца, если смогут договориться о трансфере итальянца Лоренцо Лукки, который выступает за Удинезе.

К слову. Артем Довбик в сезоне 2024/2025 забил 17 голов в 45 матчах за Рому. Тогда как Лоренцо Лукка оформил 14 голов за 36 игр в составе Удинезе.

Ранее появилась информация, что известный испанский клуб рассматривает трансфер Артема Довбыка летом этого года.