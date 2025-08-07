Артем недавно восстановился от травмы, но летом не впечатляет своими выступлениями. Есть вероятность, что Гасперини посадит украинца на скамейку запасных.

Итальянская Рома продолжает подготовку к сезону 2025-2026. Летом команду возглавил новый тренер Джан Пьеро Гасперини, после чего под вопросом оказались перспективы Артема Довбыка, сообщает 24 Канал.

Как сыграл Довбик?

В среду, 6 августа, "волки" провели товарищеский матч в Англии против Астон Виллы. Он оказался провальным для итальянского клуба, Подопечные Гасперини проиграли со счетом 0:4.

Точными ударами отметились Буэндиа, Рэмзи, Уоткинс и Мален. Особенно обидно, что этот матч полностью отыграл Артем Довбик и крайне не впечатлил своим выступлением.

За всю игру украинец не нанес ни одного удара в створ ворот Мартинеса и Бизота. Из-за этого Артем получил солидную порцию критики от итальянского журналиста Луиджи Феррайоло.

Судя по тому, что Довбик нам показал... Честно говоря, каждая его игра – это вопиющий позор. Он так и не продемонстрировал свои истинные качества. Он не является быстрым, не прыгает слишком высоко, не заводит команду, не делает рывков. Думаю, Гасперини был разочарован его игрой. Впрочем, вряд ли он уйдет. Финансовые и экономические обстоятельства влияют,

– заявил Феррайоло в эфире Radio Pomeriggio.

Отметим, что недавно "волки" подписали конкурента для Довбыка. На правах аренды из Брайтона в римский клуб перешел Эван Фергюсон. Также Рома интересуется игроком Шахтера.

В прошлом сезоне римляне под руководством Клаудио Раньери заняли 5 место в Серии А и получили путевку в Лигу Европы. Артем Довбык стал главным бомбардиром команды, оформив 17 голов