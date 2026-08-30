Уроженец Харькова посвятил спорту значительную часть своей жизни и представлял Украину на международных соревнованиях. После начала полномасштабного вторжения спортсмен сменил спортивную форму на военную и отправился защищать страну, сообщает Харьковская государственная академия физической культуры.

Роман Бузиле был успешным велогонщиком

Роман Бузиле был многократным чемпионом и призером чемпионатов Украины по шоссейному велоспорту в различных возрастных категориях. Также он побеждал и становился призером международных соревнований.

Кроме того, спортсмен представлял Украину на чемпионатах мира и Европы среди юниоров. Впоследствии он получил образование в Харьковской государственной академии физической культуры.

В спорте Бузиле всегда стремился к победе и достойно представлял Украину. Однако после начала полномасштабной войны перед ним встал гораздо более важный вызов.

Защищал Украину в составе 80-й бригады

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Роман без колебаний встал на защиту своей страны и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Воин служил в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. На передовой он вместе с побратимами защищал территориальную целостность и независимость Украины.

На этой неделе Героя проводили в последний путь в его родном Харькове – городе, где он родился, сделал первые шаги в спорте и начал свой путь.