Уродженець Харкова присвятив спорту значну частину свого життя та представляв Україну на міжнародних змаганнях. Після початку повномасштабного вторгнення спортсмен змінив спортивну форму на військову й вирушив захищати державу, повідомляє Харківська державна академія фізичної культури.

Роман Бузіле був успішним велогонщиком

Роман Бузіле був багаторазовим чемпіоном і призером чемпіонатів України з шосейного велоспорту в різних вікових категоріях. Також він перемагав і ставав призером міжнародних змагань.

Окрім цього, спортсмен представляв Україну на чемпіонатах світу та Європи серед юніорів. Згодом він здобув освіту у Харківській державній академії фізичної культури.

У спорті Бузіле завжди прагнув до перемоги та гідно представляв Україну. Проте після початку повномасштабної війни перед ним постав значно важливіший виклик.

Захищав Україну у складі 80-ї бригади

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Роман без вагань став на захист своєї країни та приєднався до лав Збройних сил України.

Воїн служив у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. На передовій він разом із побратимами захищав територіальну цілісність і незалежність України.

Цього тижня Героя провели в останню путь у його рідному Харкові – місті, де він народився, зробив перші кроки у спорті та розпочав свій шлях.