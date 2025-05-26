Главный тренер ЛНЗ покинет клуб: наставнику уже нашли замену
- ЛНЗ уволил Романа Григорчука с должности главного тренера по обоюдному согласию сторон.
- Главным кандидатом на замену является Виталий Пономарев, тренер "Руха".
- Под руководством Григорчука ЛНЗ провел 13 матчей, одержав 2 победы, 6 ничьих и 5 поражений, финишировав на 12-м месте в УПЛ.
ЛНЗ досрочно расторг контракт с Романом Григорчуком. Наставника уволили с должности главного тренера клуба.
В середине декабря 2024 года Роман Григорчук стал тренером ЛНЗ. О соглашениях контракта на тот момент известно не было.
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Григорчука уволили из ЛНЗ
Черкасский клуб официально объявил об увольнении Романа Григорчука с должности главного тренера, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-служба ЛНЗ.
ЛНЗ и Роман Григорчук прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Главным кандидатом на вакантную должность является наставник "Руха" Виталий Пономарев. Его контракт с львовским клубом завершается после завершения текущего сезона.
Справка. Под его руководством "фиолетовые" провели 13 матчей в чемпионате, одержав 2 победы, 6 ничьих и потерпев 5 поражений.
Отметим, что по итогам сезона ЛНЗ финишировал на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко и оказавшись рядом с зоной вылета.