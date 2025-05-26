Элитный дивизион напрямую пополнили две команды УПЛ. Речь идет об Эпицентре и СК Полтаве.

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Почему Полтава может не пройти аттестацию

В документации, которую СК "Полтава" передала в УАФ, главной ареной указан стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского, пишет 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.

Эту информацию, по мнению клуба, подтверждает соглашение о "совместном использовании спортивных сооружений", заключенное в 2005 году между ФК Ворскла и СК Полтава.

Однако вокруг этого договора возникли противоречия. Ворскла настаивает, что объектом аренды является только тренировочное поле с искусственным покрытием, которое использует СК Полтава для тренировок, но не для матчей. Зато СК Полтава утверждает, что соглашение также охватывает право пользования стадионом имени Бутовского.

УАФ обратилась к Ворскле с просьбой разрешить СК Полтаве проводить матчи на этой арене. В ответ клуб заявил, что предоставленные документы являются фальсифицированными, поскольку стадион им. Бутовского никогда не рассматривался как объект для совместного использования. Даже если клубам удастся достичь согласия, стадион придется модернизировать для нужд еще одной команды.

Дополнительную сложность ситуации создает то, что стадион им. Бутовского является резервной ареной для Металлиста 1925, который может быть заинтересован в недопущении СК Полтава к этому объекту.

Отметим, что резервной ареной СК Полтавы пока определен стадион "Ника" в Александрии. Местная команда не возражает, однако в соответствии с регламентом необходимо иметь также основной стадион.