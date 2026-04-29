Лион оказался в затруднительном положении из-за Яремчука и финансов

Украинский нападающий Роман Яремчук перезагружает карьеру во французском Лионе, где уже успел отличиться первым за долгое время дублем. Руководству команды нравится приверженность игроку делу, но выкуп его контракта остается под вопросом.

Все дело в финансовых аппетитах Олимпиакоса, который хочет за украинца пять миллионов евро. Как пишет французское издание Sport.fr, для Лиона, который не так давно едва не вылетел из Лиги 1 из-за экономических проблем, эта сумма достаточно существенна.

Смотрите также Яремчук шокировал Францию: украинец оформил феерический дубль и приблизил Лион к Лиге чемпионов

Что говорят в Лионе о трансфере Яремчука?

Яремчук за 8 матчей в Лиге 1 успел убедить боссов Лиона в своих качествах, уже записав в свой актив 3 мяча. Коуч Паулу Фонсека и менеджмент убеждены, что нашли форварда правильного профиля и хотят сберечь его в команде.

Однако помешает вопрос денег. Прописанные в арендном соглашении с Олимпиакосом 5 миллионов евро для большинства топ-клубов Европы покажутся отнюдь не большой суммой. Но Лиону приходится быть максимально аккуратным с любыми затратами.

В 2025 году Профессиональная футбольная лига Франции даже объявила о понижении Лиона в Лигу 2 из-за неудовлетворительной финансовой ситуации. Тогда же был наложен трансферный бан. К счастью для Фонсеки и его подопечных, решение удалось обжаловать, команда сохранила прописку в элите и смогла производить подписание игроков, в том числе и Яремчука.

Как складывалась карьера Яремчука?

По данным Transfermarkt, Яремчук начал активные выступления во взрослом футболе в системе Динамо, но не смог закрепиться в команде. На уровне УПЛ он заиграл только в Александрии, где у него было 5 голов в 14 матчах чемпионата.

Талант форварда раскрылся в Бельгии, где он выступал с 2017 по 2021 год за Гент. В сезоне 2020/2021 Роман установил свое лучшее бомбардирское достижение: 17 голов в 28 матчах Лиги Жюпиле.

В следующих клубах– Бенфике, Брюгге, Валенсии и Олимпиакосе – Яремчук не поражал результативностью. В это же время у него начался спад в национальной сборной Украины, где место основного форварда взял себе Артем Довбик.

За сборную Роман имеет 67 матчей и 17 голов. Он дебютировал в 2018 году под руководством Андрея Шевченко, принимал участие в финальных стадиях Евро-2020 и Евро-2024.

Яремчук – чемпион Греции и Бельгии, а также обладатель греческого Кубка и Суперкубка.