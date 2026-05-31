31 мая, 22:22
"Мы выиграли этот матч по видео": Яремчук удивил заявлением после победы над Польшей

Николай Брежицкий

Роман Яремчук стал одним из героев товарищеского матча против Польши, отметившись забитым мячом. После финального свистка форвард рассказал, что сборная Украины готовилась к игре в непривычном формате.

Национальная команда Украины успешно провела первый матч под руководством нового тренерского штаба. После победы над поляками нападающий Роман Яремчук в эфире Megogo поделился впечатлениями от игры и раскрыл детали подготовки команды.

Что сказал Яремчук?

Яремчук отметил, что результат имел особое значение как для футболистов, так и для нового тренерского штаба сборной Украины.

Принципиальный матч для нас. Важно для нового тренерского штаба, чтобы мы все вместе почувствовали вкус побед. Важно было показать хороший, яркий футбол и выиграть этот матч, 
– сказал форвард.

Нападающий отметился эффектным голом из-за пределов штрафной площади и помог "сине-желтым" получить положительный результат во Вроцлаве.

Поблагодарил Фонсеку и Лион

Отдельно Яремчук отметил роль своего клуба и главного тренера в нынешней форме.

Благодаря Лиону, благодаря Пауло Фонсеке, я нахожусь в хорошей форме – они в меня поверили. Поэтому приношу пользу клубу и сборной, 
– добавил нападающий.

Украинский форвард в последнее время регулярно получает игровую практику и демонстрирует результативный футбол, что положительно сказывается и на его выступлениях за национальную команду.

Благодаря чему Украина победила?

Самым интересным стало заявление Яремчука о подготовке сборной к поединку с Польшей. По словам нападающего, команда провела минимум тренировок на поле.

Мы выиграли этот матч по видео, потому что мы почти не тренировались, у нас были длинные теоретические задания. Мы провели только две тренировки. Рисунок игры полностью изменился, я старался выполнять то, что от меня требовал главный тренер, 
– подытожил форвард Лиона.

В товарищеском матче против Польши Роман Яремчук забил свой 18 гол за национальную сборную Украины. По этому показателю нападающий занимает четвертое место в главной команде страны – после Шевченко, Ярмоленко и коноплянки, у которых 48, 47 и 21 гол соответственно.

