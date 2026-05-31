"Мы выиграли этот матч по видео": Яремчук удивил заявлением после победы над Польшей

Роман Яремчук стал одним из героев товарищеского матча против Польши, отметившись забитым мячом. После финального свистка форвард рассказал, что сборная Украины готовилась к игре в непривычном формате.

Национальная команда Украины успешно провела первый матч под руководством нового тренерского штаба. После победы над поляками нападающий Роман Яремчук в эфире Megogo поделился впечатлениями от игры и раскрыл детали подготовки команды.

Что сказал Яремчук?

Яремчук отметил, что результат имел особое значение как для футболистов, так и для нового тренерского штаба сборной Украины.

Принципиальный матч для нас. Важно для нового тренерского штаба, чтобы мы все вместе почувствовали вкус побед. Важно было показать хороший, яркий футбол и выиграть этот матч,

– сказал форвард.

Нападающий отметился эффектным голом из-за пределов штрафной площади и помог "сине-желтым" получить положительный результат во Вроцлаве.

Поблагодарил Фонсеку и Лион

Отдельно Яремчук отметил роль своего клуба и главного тренера в нынешней форме.

Благодаря Лиону, благодаря Пауло Фонсеке, я нахожусь в хорошей форме – они в меня поверили. Поэтому приношу пользу клубу и сборной,

– добавил нападающий.

Украинский форвард в последнее время регулярно получает игровую практику и демонстрирует результативный футбол, что положительно сказывается и на его выступлениях за национальную команду.

Благодаря чему Украина победила?

Самым интересным стало заявление Яремчука о подготовке сборной к поединку с Польшей. По словам нападающего, команда провела минимум тренировок на поле.

Мы выиграли этот матч по видео, потому что мы почти не тренировались, у нас были длинные теоретические задания. Мы провели только две тренировки. Рисунок игры полностью изменился, я старался выполнять то, что от меня требовал главный тренер,

– подытожил форвард Лиона.

В товарищеском матче против Польши Роман Яремчук забил свой 18 гол за национальную сборную Украины. По этому показателю нападающий занимает четвертое место в главной команде страны – после Шевченко, Ярмоленко и коноплянки, у которых 48, 47 и 21 гол соответственно.