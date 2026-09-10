Действующие чемпионы Греции вскоре получат нового тренера. Официальный сайт Олимпиакоса сообщил о прекращении сотрудничества с Хосе Луисом Мендилибаром.

Что известно об увольнении тренера Олимпиакоса

В официальном сообщении клуба говорится о большом вкладе специалиста в достижения команды.

Под руководством Хосе мы выиграли Лигу конференций УЕФА – и воплотили мечту каждого болельщика Олимпиакоса и каждого грека. Так он стал неотъемлемой частью величайшего момента в истории Легенды,

– отметила пресс-служба Олимпиакоса.

О причинах такого решения клуба не сообщается. В новом сезоне клуб сначала не сумел пройти Неймеген в квалификации Лиги чемпионов, а впоследствии одержал пять побед подряд на внутренней арене.

Каким было сотрудничество Мендилибара и Яремчука

Роман Яремчук присоединился к клубу в июле 2024 года. В сезоне 2024/25 и в первой половине следующего сезона он не был основным нападающим греческой команды. Роль главного бомбардира исполнял марокканец Аюб Эль-Кааби.

Украинец в этот период сыграл 49 матчей во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. В них он забил 14 голов и отдал пять голевых передач.

В новом сезоне, после возвращения Яремчука из аренды в Лионе, Мендилибар не включил 30-летнего украинца в заявку на Лигу Европы.