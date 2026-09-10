Чинні чемпіони Греції невдовзі отримають нового наставника. Офіційний сайт Олімпіакоса повідомив про припинення співпраці з Хосе Луїсом Менділібаром.

Що відомо про звільнення тренера Олімпіакоса

В офіційному повідомленні клубу йдеться про великий вклад фахівця у досягнення команди.

Під керівництвом Хосе ми виграли Лігу конференцій УЄФА – і втілили мрію кожного вболівальника Олімпіакоса та кожного грека. Так він став невіддільною частиною найбільшого моменту в історії Легенди,

– зазначила пресслужба Олімпіакоса.

Про причини такого рішення клубу не повідомляється. У новому сезоні клуб спочатку не зумів пройти Неймеген у кваліфікації Ліги чемпіонів, а згодом здобув п’ять поспіль перемог на внутрішній арені.

Якою була співпраця Менділібара та Яремчука

Роман Яремчук поповнив клуб у липні 2024 року. У сезоні 2024/25 та у першій половині наступного сезону він не був основним нападником грецької команди. Роль основного бомбардира відігравав марокканець Аюб Ель-Каабі.

Українець у цей період відіграв 49 матчів у всіх турнірах, переважно після виходів на заміну. У них він забив 14 голів та віддав п’ять асистів.

У новому сезоні, після повернення Яремчука з оренди у Ліоні, Менділібар не включив 30-річного українця до заявки на Ліги Європи.