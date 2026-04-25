Яремчук шокировал Францию: украинец оформил феерический дубль и приблизил Лион к Лиге чемпионов
- Роман Яремчук оформил дубль, помог Лиону победить Осер со счетом 3:2 и закрепиться на третьем месте Лиги 1.
- Украинец получил оценку 9,2 от Flashscore, став лучшим игроком матча, а Лион сохраняет шанс на выход в Лигу чемпионов.
Роман Яремчук стал героем матча Лиона против Осера, оформив дубль. Украинец принес команде важную победу в борьбе за топ-3 Лиги 1.
Украинский нападающий громко заявил о себе во Франции. На этот раз он отметился двумя забитыми голами, фактически решил судьбу матча, сообщает 24 Канал.
Как сыграл Яремчук?
Украинец открыл счет уже на 19-й минуте, удачно замкнув передачу партнера.
После перерыва Яремчук снова сказал свое слово – на 71-й минуте он оформил дубль и сделал счет 3:1.
В общем форвард провел на поле 77 минут и стал ключевой фигурой в атаке своей команды. Это первый дубль Яремчука в составе Лиона и уже 4-й гол в 11 матчах за клуб.
Статистический портал Flashscore назвал украинского форварда лучшим игроком матчем – Яремчук получил оценку 9,2.
Лион закрепился в топ-3
Несмотря на нервную концовку, когда Осер сократил отставание, Лион удержал победу – 3:2.
Благодаря этому результату команда набрала 57 очков и продолжает удерживать третье место в турнирной таблице, что дает прямой выход в Лигу чемпионов.
Однако плотность в верхней части турнирной таблицы Лиги 1 большая. К примеру Монако, которое идет седьмым, отстает от подопечных Фонсеки всего на 7 очков и имеет игру в запасе.