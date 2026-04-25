Яремчук шокировал Францию: украинец оформил феерический дубль и приблизил Лион к Лиге чемпионов

Роман Яремчук стал героем матча Лиона против Осера, оформив дубль. Украинец принес команде важную победу в борьбе за топ-3 Лиги 1.

Украинский нападающий громко заявил о себе во Франции. На этот раз он отметился двумя забитыми голами, фактически решил судьбу матча, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Не просто "женщины футболистов": кем работают жены Забарного, Яремчука и остальных сборной Украины

Как сыграл Яремчук?

Украинец открыл счет уже на 19-й минуте, удачно замкнув передачу партнера.

После перерыва Яремчук снова сказал свое слово – на 71-й минуте он оформил дубль и сделал счет 3:1.

В общем форвард провел на поле 77 минут и стал ключевой фигурой в атаке своей команды. Это первый дубль Яремчука в составе Лиона и уже 4-й гол в 11 матчах за клуб.

Статистический портал Flashscore назвал украинского форварда лучшим игроком матчем – Яремчук получил оценку 9,2.

Лион закрепился в топ-3

Несмотря на нервную концовку, когда Осер сократил отставание, Лион удержал победу – 3:2.

Благодаря этому результату команда набрала 57 очков и продолжает удерживать третье место в турнирной таблице, что дает прямой выход в Лигу чемпионов.

Однако плотность в верхней части турнирной таблицы Лиги 1 большая. К примеру Монако, которое идет седьмым, отстает от подопечных Фонсеки всего на 7 очков и имеет игру в запасе.