Яремчук оформил невероятный дубль в Кубке Греции, забив в стиле Роберто Карлоса

В среду, 29 октября, Олимпиакос встречался против Волоса в рамках 3-го тура Кубка Греции сезона-2025/2026. Хозяева легко без лишних проблем разобрались с соперником.

Роман Яремчук начал матч с первых секунд. Уже в первом тайме Олимпиакос гарантировал себе выход в следующий раунд соревнований, забив четыре гола в ворота Волоса, сообщает 24 Канал.

Как Яремчук отметился дублем за Олимпиакос?

Уже на 5-й минуте счет в матче был открыт благодаря голу Бьянкона. Под занавес первой половины встречи мяч еще трижды побывал во владениях соперника. Яремчук за две минуты оформил гол в ворота Волоса.

Видео первого гола Яремчука

Особого внимания требует второй гол Романа в этом матче. Украинец решился на удар с дальней дистанции и не прогадал, прошив голкипера гостей.

Видео второго гола Яремчука

Для Яремчука эти голы стали дебютными в текущем сезоне-2025/2026 за греческий коллектив. Всего в этом сезоне Роман принял участие в 4-х играх Олимпиакоса во всех турнирах. Однако получал в остальных трех матчах, кроме поединка против Волоса, мизерное время. Суммарно в четырех играх Яремчук отыграл лишь 96 минут (данные Transfermarkt).

Роман получил 59 минут и был заменен на Пневмонидиса. Уже без украинца на поле Олимпиакос забил пятый мяч в ворота соперника, поставив сочную точку в этом поединке – победа 5:0.

Что известно о выступлениях Яремчука в Греции?

С конца июля 2024-го выступает за Олимпиакос, перебравшись из бельгийского Брюгге.

Контракт Яремчука с греческим клубом рассчитан до конца июня 2028-го.

С момента перехода Роман провел в футболке греческой команды 37 игр (12 голов и 4 результативные передачи).

Интересно, что еще осенью 2024-го была информация, что украинец может покинуть Олимпиакос, если не улучшит свои выступления. Об этом сообщал источник Sportime.

Отметим, что также 29 октября свой гол в Европе забил Артем Довбык. Украинский нападающий принес победу римской Роме в домашней игре итальянской Серии А против Пармы 2:1.