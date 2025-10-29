Роман Яремчук розпочав матч із перших секунд. Вже у першому таймі Олімпіакос гарантував собі вихід у наступний раунд змагань, забивши чотири голи у ворота Волоса, повідомляє 24 Канал.

Як Яремчук відзначився дублем за Олімпіакос?

Вже на 5-й хвилині рахунок у матчі було відкрито завдяки голу Б'янкона. Під завісу першої половини зустрічі м'яч ще тричі побував у володіннях суперника. Яремчук за дві хвилини оформив буль у ворота Волоса.

Відео першого голу Яремчука

Особливої уваги потребує другий гол Романа у цьому матчі. Українець наважився на удар із дальньої відстані та не прогадав, прошивши голкіпера гостей.

Відео другого голу Яремчука

Для Яремчука ці голи стали дебютними у поточному сезоні-2025/2026 за грецький колектив. Загалом у цьому сезоні Роман взяв участь у 4-х іграх Олімпіакоса в усіх турнірах. Однак отримував в інших трьох матчах, окрім поєдинку проти Волоса, мізерний час. Сумарно у чотирьох іграх Яремчук відіграв лише 96 хвилин (дані Transfermarkt).

Роман отримав 59 хвилин та був замінений на Пневмонідіса. Вже без українця на полі Олімпіакос забив п'ятий м'яч у ворота суперника, поставивши соковиту крапку у цьому поєдинку – перемога 5:0.

Що відомо про виступи Яремчука у Греції?

Із кінця липня 2024-го виступає за Олімпіакос, перебравшись із бельгійського Брюгге.

Контракт Яремчука із грецьким клубом розрахований до кінця червня 2028-го.

Від моменту переходу Роман провів у футболці грецької команди 37 ігор (12 голів та 4 результативні передачі).

Цікаво, що ще восени 2024-го була інформація, що українець може покинути Олімпіакос, якщо не покращить свої виступи. Про це повідомляло джерело Sportime.

Відзначимо, що також 29 жовтня свій гол у Європі забив Артем Довбик. Український нападник приніс перемогу римській Ромі у домашній грі італійської Серії А проти Парми 2:1.