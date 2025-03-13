Яремчук оформил дубль в ворота россиянина в Лиге Европы: видео перфоманса украинца

В четверг, 13 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы-2024/2025. В одном из них Олимпиакос на домашнем стадионе принимал норвежский Буде-Глимт.

По ходу встречи греческий клуб уступал гостям со счетом 1:0. Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук появился на поле во втором тайме, сообщает 24 канал.

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Удачный выход на замену

Роман Яремчук вошел в игру в начале второго тайма. Украинскому форварду хватило менее десяти минут, чтобы забить мяч.

Яремчук получил прекрасную передачу и вышел на свидание с Никитой Хайкиным. Роман уверенно переиграл российского голкипера Буде-Глимт и сравнял счет в игре – 1:1.

Уже на 65-й минуте матча Роман Яремчук оформил дубль в ворота норвежской команды. Форвард сборной Украины и Олимпиакоса точно пробил из под защитника в штрафной площади соперника.

Романа Яремчука оформил дубль: смотрите видео