Украинские футболисты объединились ради помощи Украине в войне против России. Многие из них оказывают финансовую помощь, другие информационно продвигают украинские интересы.

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Унизил Трампа

Одним из таких является форвард Олимпиакоса Роман Яремчук. Судя по всему, игрок следит за актуальными новостями настоящего, а именно за странными заявлениями Дональда Трампа в сторону Украины.

Новоиспеченный президент США давит на главу нашего государства Владимира Зеленского в вопросе уступок России. Как сообщает 24 Канал, из-за такого поведения Яремчук у себя на странице в инстаграм высмеял Трампа и его прическу.



Дональд Трамп в виде курицы / фото из инстаграма Яремчука

Напомним, что Дональд назвал президента Украины "диктатором" и буквально обвинил его в развязывании войны против России. Такие нарративы появились у Трампа после того, как американские политики провели переговоры с россиянами.

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Отметим, что Яремчук прошлым летом перебрался из Брюгге в Олимпиакос, но пока не закрепился в основе. На счету украинца 16 матчей и по два гола и ассиста.