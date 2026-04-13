Украинец Яремчук забил свой первый гол в чемпионате Франции и прервал ужасную серию Лиона
- Роман Яремчук забил свой первый гол за Лион в чемпионате Франции.
- Украинец помог команде победить Лорьян со счетом 2:0.
В чемпионате Франции подошел к завершению 29 тур сезона 2025 –2026. На вечер воскресенья, 12 апреля, была вынесена встреча с участием Лиона.
Французский гранд играл дома против середняка Лорьяна, который прошлым летом только вернулся в элиту. Среди участников матча был и украинец, сообщает 24 Канал.
Как Яремчук забил за Лион?
В основе Лиона вышел нападающий нашей сборной Роман Яремчук. Футболист провел на поле 86 минут и стал одним из главных действующих лиц встречи.
Роману удалось открыть счет матча в начале второго тайма. Яремчук откликнулся на подачу от Эдрика и точно пробил головой. Для форварда это был первый гол в Лиге 1.
В целом же Яремчук стал шестым украинцем в истории, который забивал в чемпионате Франции. Ранее в этот список попали Александр Заваров (10), Сергей Скаченко (4), Павел Яковенко, Руслан Малиновский и Илья Забарный (по 1).
В конце концов гол украинца стал победным, ведь Лорьян так и не сумел пробить кипера хозяев Грейфа. Более того, в середине второго тайма Толиссо удвоил преимущество хозяев, зафиксировав счет 2:0.
Как Яремчук играет в этом сезоне?
- Украинец начинал кампанию еще в составе Олимпиакоса, но в греческой команде Роман не был основным. Футболист наиграл 16 матчей за греков, забив 4 гола в Кубке Греции.
- Зимой Лион арендовал Яремчука за 1,5 миллиона евро. Контракт украинца с "ткачами" рассчитан до конца текущего сезона.
- В составе французов Роман провел уже 10 матчей, записав на свой счет 2 гола и один ассист. Победа над Лорьяном позволила Лиону прервать серию из девяти игр без побед.
- За пять туров до финиша сезона подопечные Паулу Фонсеки занимают 4 место в Лиге 1, которое дает право на попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Отставание от Марселя, идущего в зоне выхода в основную стадию ЛЧ, составляет лишь один балл.