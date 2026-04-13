Украинец Яремчук забил свой первый гол в чемпионате Франции и прервал ужасную серию Лиона

В чемпионате Франции подошел к завершению 29 тур сезона 2025 –2026. На вечер воскресенья, 12 апреля, была вынесена встреча с участием Лиона.

Французский гранд играл дома против середняка Лорьяна, который прошлым летом только вернулся в элиту. Среди участников матча был и украинец, сообщает 24 Канал.

Как Яремчук забил за Лион?

В основе Лиона вышел нападающий нашей сборной Роман Яремчук. Футболист провел на поле 86 минут и стал одним из главных действующих лиц встречи.

Роману удалось открыть счет матча в начале второго тайма. Яремчук откликнулся на подачу от Эдрика и точно пробил головой. Для форварда это был первый гол в Лиге 1.

В целом же Яремчук стал шестым украинцем в истории, который забивал в чемпионате Франции. Ранее в этот список попали Александр Заваров (10), Сергей Скаченко (4), Павел Яковенко, Руслан Малиновский и Илья Забарный (по 1).

В конце концов гол украинца стал победным, ведь Лорьян так и не сумел пробить кипера хозяев Грейфа. Более того, в середине второго тайма Толиссо удвоил преимущество хозяев, зафиксировав счет 2:0.

