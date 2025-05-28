Яремчук задонатил крупную сумму на ВСУ и передал эстафету Леоненко

Украинский футболист Роман Яремчук присоединился к благотворительному челленджу. Он задонатил пару сотен тысяч в поддержку армии.

Футболист Арсенала Александр Зинченко начал благотворительный челлендж. Он направлен на поддержку военных ГУР и Сил специальных операций.

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Достойный поступок Яремчука

Футболист сборной Украины задонатил 200 тысяч гривен в честь участников уникальной операции под названием "Небо", пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Романа Яремчука.

За тех, кто в небе – мы на земле. Принял челлендж от Зинченко. 200 000 грн – в поддержку воинов ГУР и ССО, которые провели легендарную спецоперацию "Небо". Это наш долг. Это наша благодарность. Передаю эстафету дальше своему самому преданному болельщику – Вите Леоненко,

– написал футболист Олимпиакоса.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Роман Яремчук сыграл 33 матча за Олимпиакос, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.