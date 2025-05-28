Футболіст Арсенала Олександр Зінченко започаткував благодійниий челендж. Він спрямований на підтримку військових ГУР та Сил спеціальних операцій.

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Достойний вчинок Яремчука

Футболіст збірної України задонатив 200 тисяч гривень на честь учасників унікальної операції під назвою "Небо", пише 24 канал з посиланням на інстаграм Романа Яремчука.

За тих, хто в небі – ми на землі. Прийняв челендж від Зінченка. 200 000 грн – на підтримку воїнів ГУР та ССО, які провели легендарну спецоперацію "Небо". Це наш обов’язок. Це наша вдячність. Передаю естафету далі своєму найвідданішому вболівальнику – Віті Леоненку,

– написав футболіст Олімпіакоса.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Роман Яремчук зіграв 33 матчі за Олімпіакос, у яких забив 10 голів та віддав 7 результативних передач.