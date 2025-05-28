Культовий футболіст збірної Туреччини Арда Туран погодився очолити донецький Шахтар. Одразу після підписання контракту турецький фахівець дав перший коментар, пише 24 Канал з посиланням на сайт "гірників".
До теми Легенда збірної Туреччини Арда Туран став новим головним тренером Шахтаря
Туран прийшов перемагати в кожному матчі
38-річний тренер розуміє усю відповідальність перед клубом. Він розраховує здобути трофеї не тільки в Україні, але й на євроарені.
"Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря – великого клубу з багатою історією і великими традиціями. Це команда, добре відома у всій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі.
Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу і подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. У нас є велике бажання здобувати трофеї - як в Україні, так і в європейських турнірах", – заявив Туран.
Зазначимо, що гендиректор Шахтаря Сергій Палкін на представленні нового тренера розповів про амбітні цілі, які стоять перед новим тренером.
Що відомо про нового тренера Шахтаря
- Арда Туран є справжньою суперзіркою у рідній Туреччині. Достатньо сказати, що в інстаграмі у нього понад 10 мільйонів підписників.
- Яскравий та харизматичний півзахисник під час ігрової кар'єри захищав кольори Галатасараю, Барселони та Атлетіко.
- Туран повісив бутси на цвях лише у 2022 році.
- Тренерську кар'єру Туран розпочав у скромному Еюпспорі, який зумів вперше в історії клубу вивести в Суперлігу.
- В елітному дивізіоні його команда завершила дебютний сезон на шостому місці.
- У своїй тренерській роботі Арда Туран багато запозичив у Дієго Сімеоне – тренера Атлетіко.
- Турецький фахівець також сповідує виважений футбол, в якому значна увага приділяється надійному захисту та швидким атакам.