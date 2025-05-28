Культовий футболіст збірної Туреччини Арда Туран погодився очолити донецький Шахтар. Одразу після підписання контракту турецький фахівець дав перший коментар, пише 24 Канал з посиланням на сайт "гірників".

До теми Легенда збірної Туреччини Арда Туран став новим головним тренером Шахтаря

Туран прийшов перемагати в кожному матчі

38-річний тренер розуміє усю відповідальність перед клубом. Він розраховує здобути трофеї не тільки в Україні, але й на євроарені.

"Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря – великого клубу з багатою історією і великими традиціями. Це команда, добре відома у всій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі.

Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу і подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. У нас є велике бажання здобувати трофеї - як в Україні, так і в європейських турнірах", – заявив Туран.

Зазначимо, що гендиректор Шахтаря Сергій Палкін на представленні нового тренера розповів про амбітні цілі, які стоять перед новим тренером.

Що відомо про нового тренера Шахтаря